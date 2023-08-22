غرامات “مليونية” للمتحكمين بـ”الأسعار”

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن إصدارها عـدداً مـن القرارات والأحكام النهائية خلال العام 2022 م تضمنت توقيع غرامات تتجاوز 83 مليون ريال بحـق المخالفيـن لنظـام المنافسـة بعـد اكتسـاب الأحكام الصفـة القطعية، مشيرةً إلى أنها وضعت مرتكبي مخالفة اتفاقيات التحكم في الأسعار وتقاسم الأسواق، واستغلال وضع مهيمن، على رأس قائمة المخالفات والغرامات.
وبينت الهيئة في سياق تقرير اطلع عليه “أخبار 24″، أنها فرضت غرامات على المنشآت التي أبرمت اتفاقيات للتحكم في الأسعار وتقاسم الأسواق، واستغلال وضع مهيمن بقيمة 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى غرامات بـ20 مليون ريال على منشآت قامت باستغلال الوضع المهيمن باشتراط عدم التعامل مع منافس.
وأفصحت الهيئة عن فرض غرامات على منشآت في 9 حالات تواطؤ في العطاءات بإجمالي 51 مليون ريال، وفرضت غرامات 1.8 مليون على منشآت أخرى مارست الاتفاق على تحديد أو اقتراح السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، وتقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها وتخصيصها وفق مراكز البيع ونوعية العملاء. وفق “أخبار 24”.