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جديد المحليات > الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين
23/08/2023   7:28 ص

الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين

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اقترب الدولار الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، من أعلى مستوى في شهرين مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس البنك المركزي الأمريكي للبحث عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وسجل الدولار مقابل 6 عملات منافسة 103.55 ليظل قريبًا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.71، حيث ارتفع مؤشر الدولار 1.6% في أغسطس مقترباً من إنهاء خسائر تكبدها لشهرين متتاليين.

وارتفع الين 0.20% ليصل إلى 145.59 دولار، وصعد اليورو 0.07% إلى 1.0852 دولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.40% إلى 0.645 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29% إلى 0.596 دولار، بينما زادت عملة بتكوين 0.77 % إلى 26049 دولاراً. وفق “أخبار 24”.

الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين

جديد المحليات
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