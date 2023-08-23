الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين

اقترب الدولار الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، من أعلى مستوى في شهرين مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس البنك المركزي الأمريكي للبحث عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية.
وسجل الدولار مقابل 6 عملات منافسة 103.55 ليظل قريبًا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.71، حيث ارتفع مؤشر الدولار 1.6% في أغسطس مقترباً من إنهاء خسائر تكبدها لشهرين متتاليين.
وارتفع الين 0.20% ليصل إلى 145.59 دولار، وصعد اليورو 0.07% إلى 1.0852 دولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.40% إلى 0.645 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29% إلى 0.596 دولار، بينما زادت عملة بتكوين 0.77 % إلى 26049 دولاراً. وفق “أخبار 24”.