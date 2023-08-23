رئيس الشباب يكشف كواليس بيع تمبكتي

كشف رئيس نادي الشباب، خالد الثنيان عن الأسباب التي دفعت إدارته إلى بيع المدافع الدولي حسان تمبكتي في الانتقالات الصيفية 2023.
وقال رئيس الشباب في تصريحات لبرنامج “في المرمى”، إنه كان يحتاج إلى الأموال لأن عليه التزامات مالية، كما يرغب في تحسين أوضاع بعض اللاعبين، وإضافة عناصر جديدة في مناطق مختلفة داخل الفريق.
وأضاف رئيس الشباب أن اللاعب أبلغه أنه كان هناك وعود عند التجديد وأنه إذا جاء عرض مناسب للاعب والنادي سنسمح له بالخروج، وتوجهنا إلى العرض الهلالي لأنه كان في البداية، ووافقنا عليه لعدة عناصر منها لاعبون وجزء من الاستثمار عن طريق عقود الرعاية.
وتابع الثنيان حديثه أنه تلقى عروضًا من جميع أندية الصندوق، الأهلي والهلال والنصر والاتحاد، وبعد الاتفاق مع الهلال وصل له عرضًا من النصر كان الأعلى ولكن جاء بعدما أتم اتفاقه مع الهلال.
وعن أن هناك من يتحدث عن أن هلالية الثنيان هي التي حسمت انتقال صفقة تمبكتي لصالح الهلال، أشار رئيس النادي إلى أنه لا يعتقد أن أي شخص يتواجد في منصب ما خاصة إذا كان في منصب رئيس مجلس إدارة نادٍ، ينظر إلى أي ميول سابقة، خاصة أنه يريد النجاح بغض النظر عن أي ميول سابقة، مضيفا أنه ملتزم بشكل كبير لبناء فريق الشباب وإيجاد جميع المصادر التي تغطي النادي. وفق “سبورت 24”.
وتعليقًا على تصريحات رئيس الشباب السابق خالد البلطان ضده، قال الثنيان إن البلطان على مدار 5 سنوات باع 8 لاعبين آخرهم المهاجم النيجيري إيغالو، الذي كان قادرًا على مساعدة الفريق في تحقيق بطولة، مشيرًا إلى أن النقد مقبول للجميع لكن لا يوجد أحد يتقبل الإساءة.
وأضاف رئيس الشباب أنه لا يحب الردود الإعلامية ويركز على عمله دون النظر إلى أي أقاويل أو أحاديث غير مرغوبة بالنسبة لنا، لافتًا إلى اعتقاده بأن الرد على بعض الموضوعات فيه إضاعة للوقت، بالإضافة إلى وجود جهات مخصصة للفصل في تصريحات البلطان وكل إنسان محمي بالقانون وهناك جهات تأخذ الحق.
وأشار الثنيان إلى أن ردود فعل الأعضاء الذهبيين كانت مختلفة بشأن مستقبل اللاعب حسان تمبكتي، موضحًا أن منهم من أراد التأجيل وآخر رفض مغادرته، بينما هناك من طلب الموافقة على أكبر مبلغ.