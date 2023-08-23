بالصور.. سمو محافظ الخرج يشرف حفل استراتيجية الغرفة التجارية

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ حفل إطلاق استراتيجية غرفة الخرج وتوقيع الشراكات الاستراتيجية.
وقد أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف أن الاستراتيجية تهدف إلى تعريز نمو القطاع الاقتصادي والصناعي بالمحافظة وتوسيع دائرة مشاركة رجال الأعمال وتسهيل الأعمال لتكون المحافظة بيئة استثمارية مثالية وملائمة للأعمال لامتلاكها ميز نسبية مناسبة للاستثمار.
وأكد رئيس إتحاد الغرف التجارية بالمملكة حسن بن معجب الحويزي أن إتحاد الغرف يدعم التوجهات الحديثة في إدارة الملفات الاقتصادية وتطويرها بالتعاون مع الغرف، وأن غرفة الخرج اتخذت خطوة تؤكد على مضي الغرفة قدما في سبيل النهوض بقطاع الأعمال وتحفيزه لتكون الخرج رائدة في هذا المجال.
اشتملت الاستراتيجية على مرتكزات تحفز القطاع الاقتصادي وتضمن الاستدامة وتسهيل الإجراءات والتطوير الرقمي وتوسيع دائرة مساهمة القطاع الاقتصادي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني التي تساهم في رفع الناتج المحلي وفتح فرص وظيفية مستدامة.