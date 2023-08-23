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جديد المحليات > طقس اليوم.. الحرارة ترتفع مجدداً بالشرقية ووسط المملكة
23/08/2023   7:40 ص

طقس اليوم.. الحرارة ترتفع مجدداً بالشرقية ووسط المملكة

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أشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، إلى عودة درجات الحرارة العظمى في الارتفاع على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى بالمملكة.

ولفت المركز إلى أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة في الدمام قد يصل إلى 47 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تصل إلى 48 درجة في الأحساء وحفر الباطن.

وأضاف أن الحرارة في مكة المكرمة والرياض وتبوك يتوقع أن تصل إلى 44 درجة، بينما تصل إلى 46 درجة بالمدينة المنورة وعرعر والعلا، فيما تبلغ الحرارة 40 درجة في جدة و29 درجة في أبها.

ونوه إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

وبين المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

طقس اليوم.. الحرارة ترتفع مجدداً بالشرقية ووسط المملكة

جديد المحليات
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