ارتفاع “نضج التجربة الرقمية” إلى 80.7%

قالت هيئة الحكومة الرقمية، إن مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2023 ارتفع بنسبته إلى 80.68%، بمشاركة أكثر من 134 ألف مستفيد، وذلك مقارنة بالدورة السابقة حيث كانت نسبته 77.26%.
وأوضحت أن المؤشر ركز في قياسه لنضج 24 منصة رقمية على أربعة مناظير رئيسة، وهي رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات، ويندرج تحت هذه المناظير 19 محوراً تقيس مختلف مجالات التجربة الرقمية.
وكانت نتائج المنصات الرقمية العشر الأعلى كالتالي: إحسان 89.40%، ثم أبشر 89.28%، بعدها التأمينات الاجتماعية 88.10%، تليها صحتي 86.50%, بعدها الزكاة والضريبة والجمارك 86.09%, ثم توكلنا 85.35%, وجميعها في المستوى المتقدم, فيما سجلت منصة اعتماد 83.20%, وناجز 83.04%, وسابر 82.44%, والأعمال 81.59% وجميعها بالمستوى المتمكن.
من جانبه، أبان محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن مؤشر نضج التجربة الرقمية يهدف إلى رفع رضا المستفيدين، وتعزيز تجربتهم الرقمية، وتحسين التفاعل معهم وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
وأشاد بتطور المنصات الحكومية الرقمية في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي؛ مما أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية التي تصدر هذا المؤشر بشكل سنوي، أعلنت في 14 مارس الماضي، عن بدء دورة المؤشر الثانية التي اشتملت على تقييم 24 منصة رقمية مقارنة بـ 12 منصة رقمية في الدورة السابقة الذي كانت نسبته فيها 77.26% بـ 18 ألف مشارك فقط.