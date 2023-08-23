برنامج لـ”توطين” طب الأسنان

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام الوكالـة المساعدة للتوطيـن بـوزارة الصحـة، إطلاق برنامـج تـدريـب متقدم لطـب الأسنان، تسعى من خلاله، لتطوير ومواكبة متطلبات واحتياجـات سـوق العمـل وتخصصاتـه.
وبحسب المصادر، فقد أطلقت الوكالة المساعدة للتوطيـن بـوزارة الصحـة استبيانًا بهذا الخصوص، ودعت المختصين والمهتمين للمشاركة في الاستبيان خلال مدة أقصاها 24-8-2023م.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أصدرت قرارا العام الماضي، يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة، ودخل القرار حيز التنفيذ في 11 إبريل 2022.
واشتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بــ 7000 ريال، وحدد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان، سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهنة طب الأسنان. وفق “أخبار 24”.
واشترط الدليل حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقًا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضِمن نسب التوطين المفروضة.