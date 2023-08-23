“البحر الأحمر” تحصد جائزة “المطور الرائد”

حصلت شركة “البحر الأحمر الدولية”، على جائزة “المطور الرائد” في حفل إعلان جوائز الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمنازل “LEED Homes” لعام 2023.
وقالت الشركة إن هذا الإنجاز يأتي تقديراً لالتزامها تجاه السياحة المتجددة والتطوير المسؤول، التي تشمل تشغيل وجهة “البحر الأحمر” باستخدام الطاقة المتجددة 100%، والالتزام بمعايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE)، والوفاء بمتطلبات “LEED Credit” للتصميم، إضافة إلى استخدام البناء المعياري لتقليل توليد النفايات، وإدارة مخلفات البناء خلال جميع مراحل التطوير بحرص وتفان.
وتوفر مدينة الموظفين “تيرتل باي”، التي حصلت على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمنازل من الفئة البلاتينية، مرافق سكنية ومجتمعية لفريق الإدارة والموظفين العاملين في جميع أنحاء وجهة “البحر الأحمر”، ومن المقرر أن تبلغ قدرتها الاستيعابية عند اكتمال العمل بها إلى 14 ألف شخص، حيث روعي في تصميمها أحدث المفاهيم في العمل المشترك والمعيشة المجتمعية. وفق “أخبار 24”.
وتقع “تيرتل باي” في موقع متميز على الواجهة البحرية، وتضم مرافق ترفيهية حديثة بما في ذلك ساحات وملاعب رياضية، وصالة ألعاب رياضية مغلقة، ومساحات ترفيهية، فضلاً عن مستشفى ومدرسة ملحقين بها.
يذكر أن “البحر الأحمر الدولية” حازت على العضوية البلاتينية المرموقة في مجلس المباني الخضراء الأمريكي، حيث حققت درجة فريدة بلغت 94 من 100 في التقييم الأخير لمعيار استدامة العقارات العالمية (GRESB)، وقد تم الاعتراف بـ “البحر الأحمر الدولية” لعامين متتاليين (2021 و2022) باعتبارها “رائد القطاع الإقليمي”.