“الرياض الخضراء” يزرع 46 ألف شجرة بـ”الغدير”

يدشن برنامج “الرياض الخضراء” الخميس، المرحلة السادسة بحي الغدير لزراعة 46.5 ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ 7 حدائق وتشجير 4 مدارس و13 مسجداً، و28 كيلو متراً من الشوارع والممرات، ومنشأة صحية، إضافة إلى 4 أراضٍ فضاء.
ويصاحب أعمال تشجير الأحياء السكنية، تنفيذ فعالية تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء تشجير حيهم، ومعرض مصاحب للتعريف بكافة أركانه والرؤية المستقبلية ومراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير، ومن المقرر أن تتواصل الفعالية في حي الغدير خلال الفترة بين 24 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2023.
ويستهدف البرنامج زراعة 7.5 مليون شجرة، وإنشاء شبكة للمياه المعالجة بنسبة 100%، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 متراً مربعاً بما يعادل 16 ضعفاً، بالإضافة إلى تشجير 120 حياً سكنياً بحلول عام 2030. وفق “أخبار 24”.
وشملت أعمال “الرياض الخضراء” في محطاتها الـ 5 أحياء: النسيم، العزيزية، الجزيرة، العريجاء، قرطبة، وهو أحد مشاريع الرياض الـ 4 الكبرى بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعماً لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، وجعلها إحدى أفضل المدن معيشة من خلال رفع القيمة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال إنشاء مناطق مفتوحة، وتشجيع الأنشطة الخارجية لتحسين الصحة العامة، وتعزيز ممارسة المشي والنشاطات الخارجية والرياضية وغيرها.