مؤتمر لـ”الميكروبيوم” و”الصحة الرقمية” بجدة

تنظّم الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” مؤتمراً دولياً مشتركاً بعنوان “المستجدات في علم الميكروبيوم ومفهوم الصحة الرقمية الواحدة”.
وينعقد المؤتمر في نسخته الأولى خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023، في مقر “كاوست” بمركز ثول في جدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من المملكة وجميع أنحاء العالم.
ويسلّط المؤتمر الضوء على كيفية استخدام الموارد الرقمية والحاسوبية بشكل فعّال لتوحيد الركائز البحثية المختلفة والمجموعات والكيانات البحثية في رقمنة البيانات الحيوية للتتبع الوبائي الميكروبي. وفق “أخبار 24”.
وسيتضمن المؤتمر حلقات نقاش يومية حول مواضيع تتناول احتياجات ورغبات المجتمع البحثي المحلي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على الميكروبيوم، والصحة الواحدة، والرقمنة بهذه المجالات؛ بهدف تحقيق التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.