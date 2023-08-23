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جديد المحليات > 62 مليون زيارة لمنصة “معين” الرقمية
23/08/2023   6:14 م

62 مليون زيارة لمنصة “معين” الرقمية

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قال ديوان المظالم ممثلاً في مركز الخدمات القضائية الرقمية، إن عدد الزيارات لخدمات منصة “معين” الرقمية منذ إطلاقها قبل 5 سنوات وحتى اليوم، بلغ نحو 62 مليون زيارة.

وأوضح الديوان، أن المنصة تمثل حاضنة خدمات التقاضي الرقمي لدى محاكم ودوائر القضاء الإداري كافة، بمختلف مراحل التقاضي فيها، وتتيح للمستفيدين رفع دعواهم وطلباتهم القضائية وحضور جلساتها؛ وصولاً إلى صدور الأحكام واستلام نسخها التنفيذية.

وأشار إلى أن المنصة تيسر بخدماتها على المستفيدين كافة إجراءات التقاضي عن بعد وما يحتاجونه من معلومات حول استعمال كل خدمة على حدة.  وفق “أخبار 24”.

يذكر أنه تم إطلاق المنصة قبل خمسة أعوام، كنافذة رقمية أولى لتحويل خطوات القضاء الإداري إلى خدمات رقمية يمكن القيام بها عن بعد؛ توفيراً للجهد والوقت والكلفة، وأمد التقاضي على المستفيد.

62 مليون زيارة لمنصة “معين” الرقمية

جديد المحليات
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