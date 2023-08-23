“التدريب التقني”: 73 ألف خريج العام الماضي

قالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن عدد خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد السجون التابعة للمؤسسة بلغ 73.6 ألف خريج وخريجة للعام التدريبي الماضي 1444هـ، وذلك مع نهاية الفصل التدريبي الصيفي، في كافة مناطق المملكة.
وأكد محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، أن هذه الأرقام لم تكن لتتحقق لولا الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة وتمكينها المستمر للتدريب التقني تحقيقاً لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030، مشدداً على أهمية استثمار هذا الدعم في تعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء، ومواكبة الاحتياج الوطني في سوق العمل.
من جهته، أوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، أنه تم تخرج نحو 50.2 ألف من متدربي الدبلوم الصباحي والمسائي في كليات البنين والبنات، و5.7 ألف بمرحلة البكالوريوس للبنين والبنات الصباحي والمسائي، فيما وصل عدد الخريجين من المعاهد الصناعية الثانوية 5.4 ألف، إضافة إلى 8.2 ألف من معاهد السجون، و3.9 ألف من برامج اللغة الإنجليزية.
وبيّن أن المؤسسة تقدم مختلفَ البرامج التدريبية التقنية والمهنية، من خلال كافة المنشآت التدريبية من كليات أو معاهد صناعية ثانوية، كما تسعى للتوسع في كلياتها ومعاهدها تحقيقاً لتوجهاتها ورؤيتها وذلك لاستفادة أكبر عددٍ ممكن من الخريجين الراغبين في الالتحاق بمجال التدريب التقني والمهني.
وأشار الزنيدي إلى حرص المؤسسة على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين، بما يتوافق مع برامج ومبادرات المؤسسة، ورؤية المملكة 2030.
وفق “أخبار 24”.