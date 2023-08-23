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جديد المحليات > نجاح تخدير طفلة تعاني متلازمة “فرانك تير هار”
23/08/2023   6:13 م

نجاح تخدير طفلة تعاني متلازمة “فرانك تير هار”

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نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أُحد بالمدينة المنورة، في تخدير طفلة مصابة بمتلازمة فرانك تير هار؛ بهدف إجراء طبي تحت التخدير الكامل.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن متلازمة “فرانك تير هار” من الأمراض شديدة الندرة، والتي يصعب فيها تخدير المريض بها بأمان لعدة أسباب منها ندرة الحالة الطبية، وعدم معرفة استجابة الجسم للتخدير، وكذلك الصعوبة الشديدة في تنبيب مجرى الهواء والتعامل مع مجرى الهواء تحت التخدير.

ولفت إلى أنه سُجلت 3 حالات من قبل في المراجع العلمية تم تخديرها، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية بمستشفى أحد تمكنت من إجراء العملية للطفلة البالغة من العمر 4 أعوام تحت التخدير الكامل، وتكللت بالنجاح، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.

نجاح تخدير طفلة تعاني متلازمة “فرانك تير هار”

جديد المحليات
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