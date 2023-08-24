محمد بن عبد الرحمن يتابع “سير عمل” حيّ الملك سلمان

اطلع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، على عرض عن مشروع حيّ الملك سلمان وخطط العمل القادمة فيه.
واستمع خلال استقباله أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، إلى شرح عن خطة سير العمل في الحي والأهداف المرجوّة للارتقاء بأعمال الحي وركائزه، بالإضافة إلى المخطط الإستراتيجي.
ونوّه بما يشكّله الحي من هوية مكانية جديدة بين أحياء الرياض من خلال توظيف الطراز السلماني على مبانيها، كما نوّه بدور أمانة منطقة الرياض والجهات الخدمية المشارِكة لتحقيق العمل وتطويره. وفق “أخبار 24”.