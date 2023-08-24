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جديد المحليات > 24 مزارعاً بمهرجان المنتجات الزراعية بتبوك
24/08/2023   8:07 ص

24 مزارعاً بمهرجان المنتجات الزراعية بتبوك

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شهد مركز أشواق التابع لمحافظة ضباء بمنطقة تبوك، انطلاق فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثاني، الذي يشارك فيه أكثر من 24 مزارعاً وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية بالمنطقة.

ويستهدف المهرجان خدمة المزارعين وإطلاع الجميع على منتجاتهم للمساعدة في فتح منافذ تسويقية تعود عليهم بالنفع والفائدة، إلى جانب دعم استمراريتهم في مزاولة هذه المهنة، والتركيز على المنتجات ذات الميزة النسبية بالمنطقة.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي افتتحه محافظ ضباء محمود الحربي، لمدة 4 أيام بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بحضور مدير عام فرع الوزارة هزاع الرويلي وعدد من مديري القطاعات العسكرية والمدنية بضباء. وفق “أخبار 24”.

24 مزارعاً بمهرجان المنتجات الزراعية بتبوك

جديد المحليات
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