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جديد المحليات > “اتفاقية” لتشغيل صالات “التنفيذي” بمطارات المملكة
24/08/2023   8:00 ص

“اتفاقية” لتشغيل صالات “التنفيذي” بمطارات المملكة

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وقّعت شركة الطائرات المروحية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهُم مع شركة “التنفيذي” المعنية بإدارة وتشغيل جميع الصالات التنفيذية في مطارات المملكة.

وتهدف المذكرة إلى البحث في خدمات النقل الجوي وتوفير حلول نقل للركاب في المملكة بطريقة متكاملة كونها جزءًا من منظومة نقل متعددة الاستخدام.

وتماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر وتطوير خدمات النقل الجوي في المملكة، سيعزز عدد المسافرين إلى توفير خدمات نقل منظمة وعالية المستوى، مما يؤكد أهمية الشراكة بين شركة الطائرات المروحية و”التنفيذي” في الحاضر والمستقبل. وفق “أخبار 24”.

“اتفاقية” لتشغيل صالات “التنفيذي” بمطارات المملكة

جديد المحليات
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