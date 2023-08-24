“أول رخصة” لبيع الغاز بـ”المكائن الذاتية”

منحت وزارة الطاقة؛ أول رخصة في المملكة، لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل، عن طريق مكائن البيع الذاتية.
وتأتي هذه الخطوة، لتعزيز دور الوزارة، في دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سعياً لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وستتوفر مكائن البيع الذاتية في محطات الوقود وأسواق التجزئة الكبرى، وستقدم جميع الخدمات المتعلقة بغاز البترول السائل للمستهلكين، من شراء اسطوانات جديدة واستبدالها بالفارغة، بالإضافة إلى ملحقاتها، كالمنظمات وغيرها.
وأكدت “الطاقة” أن المكائن صُممت لتكون مهيأة لربطها مع تطبيقات الهواتف الذكية، لخدمة المستهلكين على نحو أفضل وأيسر، ووضعت هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
واعتبرت وزارة الطاقة أن هذا التوجّه، جزءاً من مساعيها نحو فتح المنافسة وإلغاء الاحتكار في أنشطة الغاز السائل، والارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان توفر إمدادات الغاز وأمنها، وتعزيز كفاءة المرخص لهم بتوفير هذه الخدمات، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المطبقة في هذه الخدمة.
وتهدف من خلال الترخيص لهذا النشاط، لتوطين التقنية وحماية مصالح المستهلكين لهذه الخدمة، وتنويع منافذ البيع، مع المحافظة على تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في مواقع تقديم الخدمة، والاستمرار في تحسين مستواها.وفق “أخبار 24”.
ويتوافق هذا الإجراء، مع سعي الوزارة، لتشجيع الاستثمار في أنشطة الغاز السائل، إذ بدأت في استقبال طلبات التأهيل في هذه الأنشطة للشركات الراغبة في الاستثمار في نقله من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين، وفي إنشاء مرافق التعبئة والتخزين وتشغيلها وتوزيع النوع السائل بالجملة.