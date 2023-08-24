“مهارات العمل العصرية” لـ1000 مواطن ومواطنة

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مبادرة “مهارات العمل العصرية”، لتدريب ألف مواطن ومواطنة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الأعمال والتقنيات الرقمية، وذلك بالتعاون مع شركة “بيبسيكو”.
وتقدم المبادرة إلكترونيًا عبر 4 مسارات، يغطي الأول مهارات البيع في العالم المعاصر، من خلال تزويد المتدربين بمبادئ المبيعات، وكيفية توظيف تقنيات إنترنت الأشياء في عمليات البيع، ومهارات التواصل المتقدمة في مكان العمل.
ويستهدف المسار الثاني التسويق الذكي؛ لإكساب المشاركين مهارات التسويق التقليدية والرقمية، لا سيما للبضائع التي تكون سعودية المنشأ، كما يتطرق إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ويسهم في تحسين مهارات التواصل عند المشاركين.
ويركز المسار الثالث على “العمل بذكاء”، ويتناول موضوعات الذكاء الاصطناعي والإدارة التشغيلية، إلى جانب الشحن عبر طرف ثالث وكيفية التعامل مع التحديات المختلفة في ممارسة الأعمال.
فيما يتناول المسار الأخير مهارات “التميز التشغيلي في تنفيذ التقنيات الرقمية”، وكيفية تقديم خدمات استثنائية تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، إلى جانب تعليم المشاركين أساسيات الأمن الإلكتروني، التي ترتبط بشكل وثيق بهذا الموضوع.
ويتوافق البرنامج التدريبي الجديد مع آخِر المستجدات على صعيد ريادة الأعمال والحياة في القرن الحادي والعشرين، كما أنه مُصمم ليواكب التغييرات المتسارعة في عالمنا المعاصر.
وجرى إعداد الدورات التدريبية بالاستناد إلى برامج الأكاديمية الوطنية الرائدة، حيث تولى تطويرها خبراء متخصصون في مجالاتهم، بينما يشرف على تقديمها مدربون من أصحاب الكفاءة العالية.
كما تقدم الدورات معلومات مفصّلة حول كيفية بناء مسيرة مهنية ناجحة في مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك إدارة الأعمال، مع تسليط الضوء على كيفية بناء المهارات القيادية ورَقْمَنة البيانات.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن المبادرة تُعَدّ إحدى مبادرات “المستقبل سعودي”، التي أطلقتها الوزارة وشركة “بيبسيكو” لدعم مسيرة التقدم والنمو في المملكة وفق رؤية السعودية 2030.
وأوضح أن المبادرة تهدف لتوفير العديد من الفرص التدريبية والتعليمية المهمة للمواطنين والمواطنات، وتمكينهم من الأدوات والمهارات التي تهيئهم لوظائف المستقبل وتضمن لهم بناء مسيرة مهنية ناجحة.
وأشار إلى أنها تأتي ضمن مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والتعليمية، التي تسعى الوزارة لتوفيرها للمواطنين بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص، بهدف توفير وتهيئة البيئة الملائمة لمهارات الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التفكير الإبداعي في المشاريع الصناعية والتعدينية في المملكة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى “بيبسيكو” عامر شيخ أن البرنامج التدريبي يمثل فصلًا جديدًا في الجهود الرامية إلى ترك بصمة دائمة على حياة أكبر عددٍ ممكن من شباب المملكة، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وبما يتوافق مع رؤية 2030.
وذكر أن الدورات التدريبية سيكون لها دور محوري في إعداد الجيل المقبل من القادة وروّاد الأعمال، ووضعهم على المسار الصحيح للتميز وحمل راية وطنهم عاليًا، والمساهمة ببناء مستقبلٍ أكثر إشراقًا للمملكة.
وتعد “المستقبل سعودي” أول مبادرة رسمية يتم إطلاقها في إطار حملة “سعودي بفخر”، إذ أُطلقت عام 2021 بعد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وحددت إطار عمل يكون مشتركًا لدعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تدريب أكثر من 12 ألف سعودي، وتمكين أكثر من ألفَي امرأة من العمل في القطاع الصناعي.
وفق “أخبار 24”.