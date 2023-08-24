“سُبل” تُعرف بـ”الناشر التجاري”

نظمت مؤسسة البريد السعودي “سُبل” ورشة عمل لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية في مكة المكرمة، بهدف التعريف بخدمة الناشر التجاري وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة.
وقدمت الورشة التي نُظمت بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تعريفاً بالخدمات المقدمة من قِبل “سُبُل” بالتعاون مع “جوجل”، مع استعراض المميزات الخاصة بالمنصة بشكل مباشر والخدمات المقدمة، وطريقة الاشتراك في المنصة، لتحسين تجربة تواجد المنشآت التجارية عبر الإنترنت في جميع مجالات الأعمال.
ويمكن من خلال المنصة التحكم الكامل في إدارة القوائم وإدارة التعليقات وذكاء الأعمال، لتمكين أداء المنشآت التجارية بكل سهولة واحترافية وتعزيز ظهورها، وكذلك مساعدة العملاء على الشعور بالتفاعل مع العلامة التجارية بإحصاءات فورية متنوعة، بالإضافة إلى ترتيبها على محركات البحث. وفق “أخبار 24”.
كما يمكن للمنشآت التجارية من خلال خدمة الناشر التجاري أيضًا إدارة مواقعهم على خرائط قوقل لإضافة وتحديث البيانات الخاصة بهم، كما يقوم النظام بعمل فحص دوري لقوائم النشاط الخاص بالمنشأة وأخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا للنتائج، وذلك لضمان دقة بيانات القوائم واكتمالها بشكل دائم، وكذلك تتوفر خدمة التواصل مع العملاء مباشرة وتفعيل الردود الذكية، حيث يساعد ذلك على فهم استفسار العميل بشكل أسرع.