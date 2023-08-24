تصل لـ 50 درجة.. طقس شديد الحرارة بالشرقية والوسطى

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الممطرة المصحوبة برياح نشطة اليوم (الخميس) على أجزاء من عدة مناطق بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع ارتفاع في درجات الحرارة بالمنطقة الشرقية.
وأشار المركز إلى أن المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى ستشهد طقساً حاراً إلى شديد الحرارة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 50 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة 43 درجة، والدمام 49 درجة، والرياض والمدينة المنورة 46 درجة، بينما تصل إلى 39 درجة في جدة، و31 درجة في أبها. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.