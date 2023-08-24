“الخميس” إجراء قرعة دور المجموعات بأبطال آسيا

تجرى، صباح غدٍ الخميس، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مراسم قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وتقام قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بمشاركة 4 أندية سعودية هي الاتحاد، والهلال، والفيحاء والنصر بالإضافة إلى 36 فريقًا سيتم تقسيمها على 10 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية، علمًا بأنه سيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة وحتى العاشرة.
ومن المقرر أن تُقام مباريات الجولة الأولى بالنسبة لمجموعات الغرب يومَيْ 18 و19 سبتمبر المقبل، بينما تُقام مباريات الجولة الثانية يومَيْ 2 و3 أكتوبر، فيما تُقام مباريات الجولة الثالثة يومَيْ 23 و24 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الجولة الرابعة يومَيْ 6 و7 نوفمبر، لتُقام مباريات الجولة الخامسة يومَيْ 27 و28 من الشهر ذاته، وتُختتم منافسات دور المجموعات بإقامة مباريات الجولة السادسة يومَيْ 11 و12 ديسمبر المقبل. وفق “سبورت 24”.
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يومَيْ 12 و13 فبراير 2024 موعدًا لإقامة مباريات دور الـ16 لمرحلة الذهاب، على أن تُقام جولة الإياب يومَيْ 19 و20 من الشهر ذاته.
وتُقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومَيْ 4 و5 مارس 2024، فيما تُقام جولة الإياب يومَيْ 11 و12 من الشهر ذاته، بينما تُقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب يوم 16 إبريل، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر ذاته، علمًا بأن مباراتَي الدور النهائي ستُقامان يومَيْ 11 و18 مايو 2024.