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رياضة > استقالة 4 أعضاء من مجلس إدارة الشباب
24/08/2023   8:15 ص

استقالة 4 أعضاء من مجلس إدارة الشباب

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كشفت تقارير إعلامية عن تقدم 4 أعضاء في مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان باستقالتهم من مهام عملهم.

ووفقا لمصادر برنامج برا 18 عبر قنوات SSC فإن الرباعي الذي تقدم باستقالته هم عامر الشهري، وسارة التميمي وعبدالله الحمدان وسعد الجهيمي.

فيما علق المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد في تصريحات لقنوات SSC، عن الوضع القانوني لمجلس الشباب بعد استقالة رباعي مجلس الإدارة.

وقال أبو راشد إن إدارة الشباب مستمرة حتى الآن بعد استقالة 4 من مجلس الإدارة والمتبقي في مجلس الإدارة 5 أعضاء.

وأوضح المستشار القانوني أن اللائحة الاساسية للنظام الرياضي تنص على أن الحد الأدني للمجلس يكون 5 أعضاء والحد الأقصي يكون 9 أعضاء، مؤكدًا أنه حتى يستمر المجلس بشكل قانوني لا بد أن يتواجد 5 أعضاء بما فيهم رئيس المجلس. وفق “سبورت 24”.

استقالة 4 أعضاء من مجلس إدارة الشباب

رياضة
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