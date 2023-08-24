الاتحاد يخسر من الاتحاد الأردني بـ”أندية السيدات”

خسر نادي الاتحاد أمام الاتحاد الأردني بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة أندية السيدات السعودية والأردن 2023 المقامة في المملكة الأردنية، خلال الفترة من 23 الشهر الجاري، وحتى الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وتُقام البطولة بنسختها الأولى في عمّان، بمشاركة أول 4 فرق من الدوري السعودي الممتاز للسيدات لموسم 2022/2023، والأندية هي: النصر (صاحب لقب الدوري الممتاز في نسخته الأولى)، والهلال (وصيف الدوري)، والشباب (الحاصل على المركز الثالث)، والاتحاد (الحاصل على المركز الرابع بعد استحواذ نادي الشباب على فريق اليمامة).
ويشارك من الجانب الأردني أول 4 فِرَق من دوري المحترفات 2023/2024، بحسب ترتيبها مع نهاية مرحلة الإياب، والأندية هي: الاتحاد، والأرثوذكسي، وعمان FC، والنصر. وفق “سبورت 24”.
وتُعتبر هذه البطولة فرصة كبيرة لتطوير مهارات اللاعبات وقدراتهن الفنية، بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة خبرة الفِرَق النسائية السعودية والأردنية.