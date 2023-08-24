وظائف بـ”مكافحة المخدرات”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال بدءاً من بعد غد (السبت).
وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول والتسجيل خلال الفترة من (السبت) 10 / 2 / 1445 هـ حتى (الخميس) الموافق 15 / 2 / 1445 هـ، وذلك عبر منصة ( أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية.
وأضافت الإدارة أنه يجب أن تتوفر في المتقدمين مجموعة من الشروط هي، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة. وفق “أخبار 24”.
كما اشترطت أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفاً في جهة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.