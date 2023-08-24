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جديد المحليات > إقامة 23 مزادًا عقاريًا بدءًا من اليوم
24/08/2023   12:26 م

إقامة 23 مزادًا عقاريًا بدءًا من اليوم

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قرر مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 23 مزادًا علنيًا، اعتباراً من (الخميس) حتى 31 من أغسطس الجاري، تشمل مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 263 عقارًا سكنياً، وتجارياً، وزراعياً وصناعياً تقع في 13 منطقة ومدينة في المملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تبدأ بـ 73 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، و 19 عقاراً بمنطقة المدينة المنورة ، و40 عقارًا بمنطقة الرياض و 33 عقارًا في منطقة القصيم ، و10 عقارات في منطقة عسير و31 عقاراً في منطقة الجوف، و12 فرصة عقارية بمنطقة جازان ، و8 فرص عقارية في الباحة، و 22 فرصة عقارية بحائل، و4 فرص عقارية بمنقطة تبوك، و11 بالحدود الشمالية.

ويعد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.

المزادات لبيع وتصفية 263 عقارًا بمختلف مناطق المملكة

وفق “أخبار 24”.

إقامة 23 مزادًا عقاريًا بدءًا من اليوم

جديد المحليات
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