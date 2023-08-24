الصادرات السلعية تسجل 88.8 مليار ريال في يونيو

أكدت الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض الصادرات السلعية في شهر يونيو الماضي عن الشهر ذاته بالعام الماضي، من 147.1 مليار ريال إلى 88.8 مليار ريال وذلك بنسبة 39.7 %، بسبب انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 44.5 مليار ريال، من 116.4 مليار ريال إلى 71.9 مليار ريال وبنسبة 38.3 %.
ولفتت إلى أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت خلال الفترة ذاتها من 79.1 % إلى 81.0 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مايو الماضي بمقدار 10.0 مليارات ريال وبنسبة 10.1%.
وأبانت أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير انخفضت بنسبة 45.0 % عن شهر يونيو 2022، حيث سجلت 16.9 مليار ريال مقابل 30.7 مليار ريال، كما انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 46.1 %، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 39.8 % في نفس الفترة.
وأضافت أن قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير انخفضت بمقدار 9.9 مليار ريال، وبنسبة 36.8 % بالمقارنة مع شهر مايو الماضي، كما سجلت الواردات في شهر يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي انخفاضاً من 62.1 مليار ريال إلى 51.4 مليار ريال، وذلك بنسبة 17.1 % وبمقدار 10.6 مليار ريال؛ كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع شهر مايو الماضي بمقدار 17.7 مليار ريال وبنسبة 25.6%.
وأفادت بأن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 29.1 % من إجمالي هذه الصادرات، وقد انخفضت عن شهر يونيو 2022 بنسبة 53.3 % بمقدار 5.6 مليار ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 27.4 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي انخفضت بنسبة 48.3 % بمقدار 4.3 مليار ريال عن شهر يونيو 2022. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن أهم السلع المستوردة كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها” والتي تشكل 20.2 % من إجمالي الواردات، ثم معدات النقل وأجزاؤها، والتي تشكل 18.2 % من إجمالي الواردات، كما انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2022 من 49.5 % إلى 32.8 %، وذلك نتيجةً للانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية، حيث بلغ 45.0 % مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ 17.1 % خلال هذه الفترة.