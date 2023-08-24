انطلاق “سيملس السعودية” بالرياض 4 سبتمبر

تستضيف المملكة فعاليات مؤتمر ومعرض “سيملس السعودية” المُقرر عقده في الرياض خلال يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، تحت شعار “نمكن لتبتكر”، وبشراكة استراتيجية مع “المدفوعات السعودية”.
ويشارك بالمؤتمر أكثر من 450 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، ويحتوي على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 450 متحدثاً من خبراء الشركات المحلية والعالمية.
ومن المُقرر أن تُشارك “المدفوعات السعودية” خلال مؤتمر ومعرض سيملس المُقبل، بجناحٍ خاص تستعرض من خلاله أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي تقدمها لمنظومة المدفوعات الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة قياداتها كمتحدثين رئيسيين في جلسات النقاش وورش العمل، إلى جانب خبراء من أكبر الشركات العالمية والمحلية.
ويُعد مؤتمر ومعرض “سيملس” أحد أبرز الأحداث الدولية المُتخصصة في مجال المدفوعات، لكونه ملتقى يجمع خبراء ومتخصصي العالم في قطاع المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية واللوجستيات بالإضافة إلى التسويق الرقمي، كما يُسلط المؤتمر الضوء على أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “المدفوعات السعودية” تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية في المملكة بتقديمها حلولاً تدعم أنظمة الدفع مثل “مدى”، “سريع”، “سداد” و”إيصال”، بشكلٍ آمن ومستدام.