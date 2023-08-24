نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > الموافقة على انضمام المملكة لـ”بريكس”
24/08/2023   1:28 م

الموافقة على انضمام المملكة لـ”بريكس”

+ = -
34

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، توسيع عضوية مجموعة “بريكس” لتضم 6 دول جديدة للمجموعة، من بينها المملكة.

وقال رئيس جنوب إفريقيا ، خلال اجتماع قمة بريكس في جوهانسبرغ، إن عضوية الدول التي ستنضم إلى المجموعة ستسري اعتباراً من 1 يناير المقبل، كما جرى الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول المجموعة.

وتضم المجموعة حالياً البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، وتمت الموافقة على انضمام المملكة وإيران والإمارات، ومصر والأرجنتين، وإثيوبيا، وهو التوسع الأول للمجموعة منذ 2010. وفق “أخبار 24”.

الموافقة على انضمام المملكة لـ”بريكس”

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885271082.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com