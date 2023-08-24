الموافقة على انضمام المملكة لـ”بريكس”

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، توسيع عضوية مجموعة “بريكس” لتضم 6 دول جديدة للمجموعة، من بينها المملكة.
وقال رئيس جنوب إفريقيا ، خلال اجتماع قمة بريكس في جوهانسبرغ، إن عضوية الدول التي ستنضم إلى المجموعة ستسري اعتباراً من 1 يناير المقبل، كما جرى الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول المجموعة.
وتضم المجموعة حالياً البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، وتمت الموافقة على انضمام المملكة وإيران والإمارات، ومصر والأرجنتين، وإثيوبيا، وهو التوسع الأول للمجموعة منذ 2010. وفق “أخبار 24”.