ميتا تقرر إغلاق “ماسنجر لايت”

قالت شركة ميتا، إنها قررت إغلاق تطبيق المراسلة الفورية “ماسنجر لايت” في نظام أندرويد، بداية من 8 سبتمبر المقبل.
وأكدت الشركة أن قرار إغلاق التطبيق لن يكون له تأثير في المحادثات، إذ ستظل محفوظة ومتاحة في ماسنجر، بينما لن يكون من الممكن إجراء محادثات جديدة عبر التطبيق ابتداء من التاريخ المذكور.
وفيما يبدو أنها خطوة تمهيدية للإغلاق، لم يعد تطبيق ماسنجر لايت متاحاً للتنزيل للمستخدمين الجدد عبر متجر جوجل بلاي، لكن يمكن للمستخدمين السابقين تنزيله إلى حين إزالته من المتجر.
وحالياً يلاحظ مستخدمو التطبيق ظهور رسالة عند تشغيل التطبيق تشجع على الانتقال إلى النسخة الكاملة من ماسنجر، وتشير إلى قرب توقف إصداره. وفق “أخبار 24”.
ويحظى التطبيق المُعلن عن إغلاقه بقاعدة شعبية كبيرة نظراً لتصميمه البسيط وواجهته التي تقدم الميزات الأساسية للتواصل، فضلاً عن خصائص أخرى مثل صغر حجمه وحاجته إلى مساحة تخزينية صغيرة، والعمل بكفاءة على الأجهزة المنخفضة المواصفات.