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جديد المحليات > “الأرصاد”: لا صحة بأن أمطار مكة لم تحدث منذ 60 عاماً
24/08/2023   4:13 م

“الأرصاد”: لا صحة بأن أمطار مكة لم تحدث منذ 60 عاماً

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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن ما يتداول من أن الأمطار التي هطلت يوم الثلاثاء الماضي في مكة المكرمة لم تحدث منذ 60 عاماً معلومات غير دقيقة.

وأضاف أن ما يتداول بهذا الشأن يفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية، التي تمثل سجلاً تاريخياً للحالات الجوية على المملكة، لافتاً إلى أن العاصمة المقدسة سبق أن سجلت حالات مطرية ورياحاً نشطة في نفس المعدل خلال الأعوام العشرة الماضية.

يذكر أن مكة المكرمة شهدت، أول أمس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: لا صحة بأن أمطار مكة لم تحدث منذ 60 عاماً

جديد المحليات
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