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جديد المحليات > “نايف” تبحث استخدامات “الدرونز” أمنياً
24/08/2023   4:12 م

“نايف” تبحث استخدامات “الدرونز” أمنياً

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تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ورشة عمل حول استخدامات الدرونـز فـي المجـالات الأمنيـة، بالتعاون مع المعهد الكوري لتقنية وسلامة الطيران، وبمشاركة خبراء دوليين.

وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، خالد الحرفش أن الهدف من الورشة التي ستعقد خلال الفترة 28 – 30 أغسطس الجاري؛ بحث مواكبة المستجدات المتطورة في المجالات الأمنية ومن أبرزها حاليًا التطور الذي شهده مجال المركبات ذاتية القيادة ومنها (طائرات الدرونز).

وأفاد بأن التطـورات التكنولوجيـة فـي مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي أدت إلى تداعيات سلبية وتهديدات أمنية خطيرة، من خلال استخدامها في نشاطات إرهابية وإجرامية متعددة، كما أتاحت في الوقت ذاته المجال للجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون للاستفادة منها في مجالات متعددة سواءً في حماية الحدود أو المراقبة وغيرها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الورشة ستناقش عدداً من المحاور أبرزها، استعراض تجارب الدول في استخدامات الدرونز بشكل فعال في إدارة الحشود، والرصد، ومراقبة الطرق وحركة المرور، والتحقيق في مسرح الجريمة، ودوريات الحدود، وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في الدرونز.

“نايف” تبحث استخدامات “الدرونز” أمنياً

جديد المحليات
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