ارتفاع إنتاج الفواكه لـ90 ألف طن سنوياً

قال الأمين العام لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” غسان بكري، إن قطاع الفواكه ارتفع هذا العام إلى 90 ألف طن سنوياً، بينما كان الإنتاج العام الماضي 67 ألف طن سنوياً.
وأضاف أن قطاع الفواكه حقق هذا العام، تقدّماً كبيراً في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بنسبة بلغت 22%، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف الوصول إلى 305 آلاف طن سنوياً بحلول عام 2026م.
ولفت بكري إلى أن برنامج “ريف” نجح في تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال زيادة عدد المستفيدين خلال العام الحالي، حيث تجاوز عددهم 63 ألف مستفيد، مقارنة بنحو 57 ألف مستفيد العام الماضي، قدّم لهم البرنامج دعماً مباشراً بقيمة 435 مليون ريال في العام الحالي.
وأبان أن كميات الإنتاج المدعوم من منتجات القطاعات الزراعية المختلفة، حقّقت ارتفاعاً كبيراً خلال الأعوام الأربعة الماضية، كما ازداد عدد المستفيدين، وقيمة الدعم المباشر المقدّم لهم، بصورة واضحة، مما أسهم في تحسين دخل صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتغيير نمط الحياة الريفية وجودتها. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج “ريف” يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تنميتها، وتطوير مشاريعها؛ من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم، مما يجعله رافداً مهماً للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وفق “أخبار 24”.