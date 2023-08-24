“100 خريج وخريجة” بالذكاء الاصطناعي لـ”سوق العمل”

أعطى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الضوء الأخضر، لدخول 100 طالب وطالبة، من المعسكرات الصيفية للذكاء الاصطناعي لمرحلة الجامعيين، لسوق العمل.
وتأتي هذه المعسكرات بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ممثلة في أكاديمية “كاوست”، وكلية “ليدي مارغريت هول” بجامعة أكسفورد البريطانية لرفع مستوى معرفتهم بهذه التقنيات المتقدمة لبناء القدرات البشرية.
وقال مدير أكاديمية “كاوست” البروفيسور سلطان البركاتي، إن الذكاء الاصطناعي يقدم الكثير للبشرية، وهذا ما جعل العديد من القطاعات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الربحية تتعاون مع أكاديمية “كاوست” لتوفير دورات وورش عمل لمنسوبيها.
وأكد مدير “سدايا” محمد الزهراني، الاهتمام ببناء القدرات البشرية من خلال هذه المعسكرات النوعية التي تسهم في اكتشاف المواهب بسن مبكرة وتأسيس نواة لعلماء سعوديين في الذكاء الاصطناعي والبيانات في المستقبل.
واعتمدت خطة برنامج المعسكرات على 3 مراحل بمستويات مختلفة، حيث بدأت بالمستوى التمهيدي الذي تقدم له أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتم قبول 1000 طالب وطالبة منهم، ثم تلا ذلك المستوى المتقدم باختيار 300 من الطلبة المتفوقين ليتمكن 140 طالباً من الوصول لمستوى المعسكر الصيفي في جامعة كاوست، وابتعث منهم 15 من الطلبة الجامعيين المتفوقين إلى معسكر كلية ليدي مارغريت هول التدريبي في جامعة أكسفورد ببريطانيا.