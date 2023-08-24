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جديد المحليات > “المملكة”: الاعتداء على “إثيوبيين” ادعاءات “كاذبة”
24/08/2023   10:26 م

“المملكة”: الاعتداء على “إثيوبيين” ادعاءات “كاذبة”

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دحض مصدر سعودي مسؤول؛ الادعاءات والمزاعم الواردة، في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية، أثناء عبورهم الحدود (السعودية – اليمنية)، وقطع بألا أساس لها من الصحة، وأنها تستند إلى مصادر غير موثوقة.

واستنكر المصدر؛ إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة، وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها، في سياق حملات إعلامية مغرضة، يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.

وأكد أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة، لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية، عبر الحدود (السعودية – اليمنية). وفق “أخبار 24”.

وشدد المصدر، على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة، بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

“المملكة”: الاعتداء على “إثيوبيين” ادعاءات “كاذبة”

جديد المحليات
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