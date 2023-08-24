سوق الأسهم يغلق “مرتفعاً”

أغلق مؤشر سوق الأسهم، (الخميس) مرتفعاً 38 نقطة، عند مستوى 11405 نقاط، بتداولات 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.
وتصدرت أسهم شركات “صدر، والكثيري، وذيب، والبابطين، وأبو معطي” الأكثر ارتفاعاً، فيما سجلت أسهم شركات “سلامة، والباحة، ومهارة، وسينومي ريتيل، والسعودي الألماني الصحية”، الأكثر انخفاضاً. وفق “أخبار 24”.
وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو)، مرتفعاً 17 نقطة عند مستوى 23646 نقطة، بتداولات 83 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين و600 ألف سهم.