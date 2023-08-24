أمطار على مناطق المملكة “الأسبوع المقبل”

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة اعتباراً من الغد وحتى يوم (الجمعة) المقبل.
وأوضح المركز أن المناطق المتأثرة بالحالة المطرية تشمل أجزاءً من: عسير، والباحة، وجازان، ومكة، والمدينة المنورة، ونجران، مشيراً إلى أن الحالة ستتراوح شدتها من غزيرة إلى متوسطة إلى خفيفة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة تختلف شدتها من منطقة لأخرى.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعــاد عــن أماكن تجمُّع الســيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والكامل، ومناطق عسير، والباحة، وجازان.
ومن جهة أخرى قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن ما يتداول من أن الأمطار التي هطلت يوم الثلاثاء الماضي في مكة المكرمة لم تحدث منذ 60 عاماً معلومات غير دقيقة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ما يتداول بهذا الشأن يفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية، التي تمثل سجلاً تاريخياً للحالات الجوية على المملكة، لافتاً إلى أن العاصمة المقدسة سبق أن سجلت حالات مطرية ورياحاً نشطة في نفس المعدل خلال الأعوام العشرة الماضية.
يذكر أن مكة المكرمة شهدت، أول أمس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.