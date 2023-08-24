وفد “الصناعة” يزور شركات “ألمانية”

بحث وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعزيز التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين مع عدد من الشركات الألمانية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.
واستعرض الوفد الذي يرأسه وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي، خلال زيارته مقر شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات، مع مسؤوليها تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في قطاع الصناعة وتنمية الموارد البشرية.
كما اطلع على أبرز البرامج والمبادرات في تطوير القدرات البشرية وتنميتها، وفرص التعاون وتبادل الخبرات مع شركات شولر وفيستو وكي إس بي. وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال اللقاءات استعراض الفرص الواسعة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة في عدد من القطاعات المستهدفة، خاصة في تطوير القدرات البشرية في المجال الصناعي، إضافة إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق الرؤى والمصالح والمشتركة بين الجانبين.