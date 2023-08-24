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جديد المحليات > “سجن عام” وغرامة “نصف مليون” للمسيء لـ”كبار السن”
24/08/2023   10:25 م

“سجن عام” وغرامة “نصف مليون” للمسيء لـ”كبار السن”

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دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة الالتزام بصيانة حقوق كبار السن، متوعدةً من يسيء إليهم، أو يمس بحقوقهم أو بأموالهم، بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة عام.

وأوضحت أن هناك 3 محظورات على العائل وهي التصرف في مال كبير السن دون موافقته، وكذلك الإخلال عمداً بحقوق كبير السن المحتاج ورعايته، وأيضاً إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

وأشارت إلى أن من يخل بهذه الأحكام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالاثنتين معاً.

الوزارة تشدد على الالتزام بصيانة حقوق كبار السن

وفق “أخبار 24”.

“سجن عام” وغرامة “نصف مليون” للمسيء لـ”كبار السن”

جديد المحليات
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