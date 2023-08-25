“مستقبل الاستثمار” الشهر المقبل

كشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن موعد مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة، والذي سينطلق خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر 2023 بالرياض، تحت عنوان “البوصلة الجديدة”.
وستعقد النسخة السابعة للمرة الأولى بنظام العضوية السنوية، حيث يقتصر حضور القمم والمؤتمرات الخاصة بها على أصحاب العضويات والشركاء الاستراتيجيين وضيوفهم، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين.
واكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، إن موضوع المؤتمر الرئيسي يشير إلى أن “البوصلة”، كرمز، تمثل الهدف المطلوب أكثر من أي وقت مضى في وقتنا الحالي وهو التوجيه والإرشاد.
وأشار إلى ضرورة أن يجتمع مجتمع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار معاً لإعادة تصميم بوصلة جديدة كأداة للملاحة والإلهام”.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث في عدة موضوعات، وستكون المحادثات مدعمة بالبيانات لإضافة مزيد من الموضوعية بدلاً من الاعتماد على الآراء الشخصية. وفق “أخبار 24”.