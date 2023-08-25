“الصغيرة والمتوسطة” بجولة إلكترونية

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية في سبتمبر المقبل “جولة التجارة الإلكترونية”، والتي تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعرف على أبرز الخدمات والفرص التي تقدمها الهيئة خلال فعاليات الجولة.
وتتضمن الجولة زيارة 14 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية إلكترونياً.
وتستهل الجولة رحلتها، التي تستمر على مدى 4 أشهر، من محافظة جدة مختتمة فعالياتها في مدينة الباحة، حيث تتضمن الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب عددٍ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الجولة إلى تقديم أكثر من 100 ورشة عمل و1.2 ألف جلسة إرشادية واستشارية للمستفيدين، بجانب إتاحة الفرصة لحوالي 170 جهة لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها خلال الفعاليات، حيث من المتوقع أن تجذب الجولة أكثر من 28 ألف زائر.
وتسعى “منشآت” من خلال الجولة إلى التعريف بالتجارة الإلكترونية والمساهمة في تمكين المستفيدين منها، وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة بهدف تأهيلهم للمنافسة في السوق، وتوضيح أهم السياسات والإجراءات في هذا القطاع، وتعزيز المعرفة لدى المهتمين بهذا القطاع، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.
وتقدم الجولة مجموعة من الخدمات والعروض الحصرية لرواد الأعمال في كافة المناطق المستهدفة، لدعمهم في تعزيز مشاريعهم الريادية وتحفيزهم على النمو من خلال الاستفادة من الفرص والممكنات المقدمة في مجال التجارة الإلكترونية.