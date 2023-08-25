“النيابة”: سجن “عام” لمستفيد الضمان “دون حق”

أكدت النيابة العامة، أن عقوبة الحصول على مال الضمان الاجتماعي بغير “وجه حق” هي السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضحت النيابة العامة، أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مُستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.
وأشارت إلى أن المُنظم أضفى لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وفق “أخبار 24”.