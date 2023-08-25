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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار بمكة وأجواء حارة بالشرقية
25/08/2023   12:14 م

طقس اليوم.. أمطار بمكة وأجواء حارة بالشرقية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الممطرة المصحوبة برياح نشطة اليوم (الجمعة) على أجزاء من عدة مناطق بينها مكة المكرمة، مع ارتفاع في درجات الحرارة بالمنطقة الشرقية.

وأشار المركز إلى أن المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى ستشهد طقساً حاراً إلى شديد الحرارة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة 43 درجة، والدمام 48 درجة، والرياض 46 درجة، والمدينة المنورة 47 درجة، بينما تصل إلى 39 درجة في جدة، و27 درجة في أبها. ​وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والحدود الشمالية.

طقس اليوم.. أمطار بمكة وأجواء حارة بالشرقية

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