رفع “132 طناً” متروكات للباعة الجائلين “بالشرقية”

رفعت أمانة المنطقة الشرقية، 132طناً وما يزيد على ألف متر مكعب من المتروكات من الباعة الجائلين بسوق الجراح للأثاث الرجيع بالدمام، وضبطت 11 مخالفاً من الباعة خلال الأسبوع الحالي.
وقالت الأمانة إن منع البيع الجائل يأتي نظراً لأضراره وما يُسببه من تشوهات بصرية في الشوارع والطرقات، داعيةً الجميع للتعاون معها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والإبلاغ عن المتسببين بتلك التشوهات.
وأبانت أنها تنفذ العديد من الحملات ضمن أعمال الرقابة الميدانية لمنع الافتراش على الأرصفة والطرقات، وذلك بمشاركة إدارتي شؤون الأسواق، والأمن والسلامة، وشرطة المنطقة، ومكتب العمل والتنمية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.