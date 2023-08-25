“2.7 مليار” تبرعات سخاء

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أنه منذ انطلاقة برنامج سخاء قبل ثلاثة أشهر، بلغت قيمة ما بذله المساهمون في تقديم مشروعات تنموية مستدامة، أكثر من 2.7 مليار ريال.
وأضاف أنه تم خلق ما يقارب من 1400 وظيفة في عدة مجالات منذ انطلاق البرنامج، منها التعليم والصحة والابتكار.
ويهدف البرنامج إلى تنمية المجتمع بشكل مستدام من خلال المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كما يقدّم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، ويتيح الفرصة للراغبين من الأفراد في تقديم مساهمات فاعلة في التنمية المستدامة.
كما يستهدف مشروعات بقيمة 20 مليار ريال في عام 2027، وأن يصل عدد الوظائف الناتجة عن تلك المشاريع 21 ألف وظيفة بعدد مستفيدين يصل إلى 100 ألف مستفيد.
ويطمح البرنامج عبر تلك المشاريع لأن يكون محركاً للقطاع التنموي في المملكة، عبر توجيه الجهود والموارد نحو الاحتياجات الفعلية والأولويات الوطنية، والتشجيع على الأخذ بالاستدامة المالية خلال تصميم المشاريع التنموية، وكذلك تحفيز المشاريع التي توفر خدمات ذات جودة عالية وتستخدم حلولاً مبتكرة لمعالجة الاحتياجات، وأيضاً دعم المساهمين.
البرنامج يسعى أيضاً إلى مواجهة الاحتياجات التنموية مع الجهات ذات العلاقة، ومواءمة المشاريع مع الخطط الاستراتيجية للجهات ذات العلاقة، وتوفير نماذج عمل وممارسات تنموية مبتكرة قابلة للتوسيع إلى النطاق الوطني.
وفق “أخبار 24”.