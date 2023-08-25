“القصبي” يعزز التعاون مع وزراء G20 بـ”12 لقاء”

بحث وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتطوير الفرص وترجمتها إلى شراكات ملموسة خلال عقده 12 لقاءً ثنائيًا مع الوزراء والمسؤولين بدول مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين في الهند.
والتقى القصبي كلا من وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، ووزير التجاري الكوري الدكتور آن دوك قيون، ووزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، ووزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونغ، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ووزير التجارة البنغلاديشي تيبو مونشي، ووزيرة الدولة للأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوتش، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتور نجوزي إيويلا.وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت اللقاءات نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، وسكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية والتجارة الدولية والأديان الأرجنتينية سيسيليا توديسكا، والسكرتير التنفيذي في وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي مارسيو روزا.