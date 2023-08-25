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جديد المحليات > “30 يوم” لنقل السيارات بـ”الهوية الجديدة”
25/08/2023   10:12 م

“30 يوم” لنقل السيارات بـ”الهوية الجديدة”

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أكدت الهيئة العامة للنقل، أن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ستنتهي بعد 30 يومًا.

وأبانت الهيئة أن الهوية الجديدة تهدف  إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

ودعت المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط ولتفاصيل أكثر عن ذلك، وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات أتاحت الهيئة إمكانية التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد 19929.

وكانت الهيئة أعلنت تفاصيل هذه الهوية في نوفمبر من العام الماضي 2022، وتتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء مدته سنة للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية، وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

الهيئة أعلنت تفاصيل هذه الهوية في نوفمبر من العام الماضي

وفق “أخبار 24”.

“30 يوم” لنقل السيارات بـ”الهوية الجديدة”

جديد المحليات
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