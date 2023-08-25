“شروط” لتشغيل التلفريك و”التركيبات المعلقة”

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة المستخدمة لنقل الأشخاص، ومنها التلفريك، ومصعد السحب، والكراسي المعلقة.
وحددت اللائحة المتطلبات العامة لتصميم وبناء وتشغيل التركيبات المعلقة، منها أن يكون من الممكن في جميع الأوقات إيقاف التركيبات المعلقة يدوياً، بجانب اتخاذ التدابير المناسبة لحماية هذه التركيبات والأشخاص من آثار الصواعق، والتأكد من أن آثار الحريق بها لا تعرض سلامة الأشخاص للخطر.
كما شددت اللائحة على ضرورة تصميم التركيبات المعلقة بما يضمن القضاء على المخاطر وضمان سلامة الركاب وموظفي التشغيل والأطراف الأخرى، كما يجب تصميمها وبناؤها بطريقة تجعل من الممكن تشغيلها بأمان، مع الأخذ في الاعتبار نوع تركيب الكابلات، وطبيعة التضاريس التي تم تركيبها عليها وخصائصها المادية، والمناطق المحيطة بها وعوامل الغلاف الجوي والأرصاد الجوية، وكذلك الهياكل والعقبات المحتملة الموجودة في المنطقة المجاورة، إما على الأرض أو في الهواء.
وتضمنت المتطلبات ضرورة تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تضمن أن أي إزعاج داخلي أو خارجي ناتج عن غازات ضارة أو انبعاثات ضوضاء أو اهتزازات تقع ضمن الحدود المقررة، بجانب تزويد المركبة بجهاز مضاد للانحراف الذي يُمكِّن من إيقاف المركبة دون تعريض الأشخاص للخطر، وتمكين الأطفال والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام التركيبات المعلقة بأمان إذا كان تركيب الكابلات مصمماً لنقل هؤلاء الأشخاص. وفق “أخبار 24”.
وشددت اللائحة على المورّد بحظر أو تقييد شروط تشغيل هذه التركيبات إذا اتضح أنها تعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، كما حظَرت صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
وأكدت اللائحة أنه يجب على الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحديد الإجراءات اللازمة لضمان دخول التركيبات المعلقة في الخدمة فقط إذا امتثلت لهذه اللائحة وألا تعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، عندما يتم تركيبها وصيانتها وتشغيلها بشكل صحيح وفقاً للغرض المقصود منها.