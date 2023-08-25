منح “سابك” جائزة عالمية بالابتكار والتطوير

منحت مجلة (R&D World) ومقرها الولايات المتحدة، شركة سابك جائزة الابتكار في البحث والتطوير للعام 2023م، بفئة المواد أو التقنيات الميكانيكية لابتكارها درجة جديدة من الكوبوليمر تتميز بتصميم يعتمد على البلاستيك بديلاً للمعدن.
وعبر الرئيس التنفيذي لـ”سابك” عبدالرحمن الفقيه، عن فخر الشركة بفوزها بهذه الجائزة العالمية في مجال الابتكار، التي تُعد تقديراً عالمياً رفيع المستوى لجهودها المستمرة في هذا المجال، وإضافة مهمة إلى سجل الشركة المميز والرائد في الإبداع.
وأضاف أن الجائزة تعكس مستوى ثقافة الابتكار في “سابك”، وتؤكد التزامها بتقديم التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تحدث أثراً إيجابياً في عالمنا، لافتاً إلى أن الجائزة تمثل حافزاً إضافياً لنا للاستمرار في العمل بجد، وتشجعنا على مواصلة التميز في الابتكار.
يذكر أن المنتج الفائز بالجائزة، هو الكوبوليمر الذي يعتمد على البولي كربونيت، وهو مناسب لهياكل الموصلات الكهروضوئية التي تلبي متطلبات الأداء الأكثر صرامة والمتطلبات التنظيمية لأنظمة الطاقة الشمسية الحديثة بجهد 1.5 كيلو فولت. وفق “أخبار 24”.
يشار أن جائزة (R&D 100) تأسست في العام 1963م؛ من أجل تكريم وإبراز المنتجات والتقنيات والمواد التجارية الجديدة المتاحة للبيع أو الترخيص وفقاً لأهميتها التقنية، ومن بين الحاصلين على الجوائز السابقة شركات ضمن قائمة (Fortune 500) ومؤسسات بحثية ممولة اتحادياً، إلى جانب المختبرات الأكاديمية والحكومية.