الشباب يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام ضمك

سقط فريق الشباب في فخ التعادل أمام ضمك، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن.
وسجل اللاعب جورج نكودو الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل فهد المولد لفريق الشباب في الدقيقة 89.
وبتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، وخلفه الشباب في المركز الرابع عشر بنفس عدد النقاط.
أحداث المباراة
وفي الدقيقة 24، كاد أن يسجل حسين الصبياني هدفا للشباب، بعدما مر من الجانب الأيسر وسدد الكرة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الشباب هتان باهبري في الدقيقة 27.
وأرسل فواز الصقور في الدقيقة 35 عرضية داخل منطقة جزاء ضمك، لكن الدفاع أبعدها لركلة ركنية.
وتوقف اللعب في الدقيقة 45 بعدما سقط حبيب ديالو داخل منطقة جزاء ضمك، ليلجأ بعدها الحكم إلى تقنية الفيديو، ليحتسب بعدها استمرار اللعب وحصول ديالو على بطاقة صفراء.
وسجل تركي العمار هدفا في الدقيقة 45 7، لكن الحكم لجأ لتقنية الفيديو وقرر إلغاء الهدف واحتساب لمسة يد ضد لاعب الشباب.
وفي الدقيقة 67، أهدر حبيب ديالو هدفا محققا لفريق الشباب، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن، لكنه سددها بجانب القائم.
وحصل لاعب الشباب إياغو سانتوس على بطاقة صفراء في الدقيقة 69.
وسجل اللاعب جورج نكودو الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 71، بعدما سدد ركلة حرة مباشرة بنجاح لداخل شباك الشباب.
وفي الدقيقة 73 قرر مدرب الشباب الدفع بالثلاثي فهد المولد وماجد كنبه ونواف الصعدي، بدلا من حسين القحطاني وهتان باهبري وتركي العمار. وفق “سبورت 24”.
وتمكن اللاعب فهد المولد من تسجيل التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 89.
ويلعب الشباب بتشكيل مكون من:
“كيم سيونغ جيو، فواز الصقور، نادر الشراري، أياغو سانتوس، حسين الصبياني، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيغور بانيغا، تركي العمار، هتان باهبري، حبيب ديالو”.
وجاء تشكيل ضمك على النحو التالي:
“مصطفى زغبة، فاروق شافعي، عبدالقادر بدران، سلطان فقيهي، آدم ماهر، أنتوليتش، عبدالعزيز بيشي، أحمد حريصي، عبدالعزيز مجرشي، أسان سيساي”.