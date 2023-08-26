بـ”هاتريك” رونالدو.. النصر يحقق فوزه الأول في روشن

فاز فريق النصر بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفتح مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.
وحصد بذلك فريق النصر أول ثلاثة نقاط في موسمه الجاري من دوري روشن ليصل للمركز 12، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 4 في المركز التاسع.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
بدأ فريق النصر المباراة بضغط وسيطرة على الكرة في محاولة لإدراك هدف مُبكر فأرسل لاعبه عبدالرحمن غريب كرة في الدقيقة 4 من يمين الملعب حولها زميله أوتافيو برأسه أعلى المرمى.
وبدأ فريق الفتح الدخول في أجواء المباراة فأرسل لاعبه بيتروس كرة عرضية في الدقيقة 8 ولكنها مرت خارج الملعب.
وكاد رونالدو يفتتح التسجيل لفريق النصر بعدما أرسل زميله أوتافيو كرة عرضية في الدقيقة 13 حولها لاعب النصر برأسه بجانب المرمى.
وسدد نجم النصر كريستيانو رونالدو كرة في الدقيقة 17 ولكن تصدى لها دفاع الفتح.
وأرسل لاعب النصر سلطان الغنام كرة عرضية في الدقيقة 20 وصلت لزميله أوتافيو الذي سددها قوية بجانب القائم الأيسر.
وواصل فريق النصر السيطرة على الكرة فسدد لاعبه أوتافيو كرة في الدقيقة 22 ولكنها مرت أعلى المرمى.
وأرسل لاعب النصر ساديو ماني كرة عرضية في الدقيقة 25 ولكن أبعدها دفاع الفتح.
وتقدم فريق النصر في الدقيقة 28 بعدما مرر رونالدو كرة رائعة لزميله ساديو ماني داخل منطقة جزاء الفتح ليُسكنها الشباك.
وأرسل لاعب النصر سلطان الغنام في الدقيقة 32 كرة عرضية حولها زميله رونالدو برأسه بطريقة رائعة ولكن مرت بجانب مرمى الفتح.
ولم تمر دقائق حتى استغل رونالدو عرضية وصلته من زميله سلطان الغنام ليُسكنها الشباك في الدقيقة 38.
وأرسل لاعب النصر ساديو ماني كرة ركنية في الدقيقة 45 3 من يمين الملعب ولكن أبعدها الدفاع لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثنائية.
وبدأ الشوط الثاني بسيطرة من قبل لاعبي النصر لينجح رونالدو في إضافة الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 55 بعدما وصلته تمريرة من زميله عبدالرحمن غريب ليُسكنها الدون الشباك.
وحاول فريق الفتح في الدقائق التالية الدخول في أجواء المباراة فسدد لاعبه مراد باتنا كرة في الدقيقة 63 تصدى لها حارس مرمى النصر نواف العقيدي لترتد إلى زميله لوكاس الذي سددها أعلى مرمى النصر. وفق “سبورت 24”.
وأرسل رونالدو في الدقيقة 71 كرة لزميله بروزوفيتش الذي سددها ولكن بعيدة عن المرمى.
وردّ لاعب الفتح لوكاس بتسديدة قوية في الدقيقة 73 من خارج منطقة جزاء النصر ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وسجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع لفريق النصر بالدقيقة 81.
وسدد لاعب الفتح فراس البريكان كرة في الدقيقة 87 من داخل منطقة جزاء النصر ولكنها مرت أعلى المرمى.
وسجل النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو الهدف الخامس لفريقه والثالث له باللقاء في الدقيقة 90 6